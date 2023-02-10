В Совфеде предложили обязать торговые сети продавать товары местных производителей

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил поддержать региональных производителей и обязать торговые сети продавать товары местного производства.

"Законопроектом предлагается обязать хозяйствующие субъекты, которые осуществляют розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, размещать в торговой сети товары региональных производителей, включая товары, для обозначения которых используется географическое указание или наименование места происхождения товара", — приводит ТАСС текст пояснительной записки.

По словам Кутепова, субъекты смогут сами решать, какие региональные товары и в каком объёме представлять в торговых сетях. Он рассказал, что в результате пандемии коронавируса и спецоперации сократилось финансирование региональных программ ввиду ограниченности бюджетных средств. При этом федеральные меры по восстановлению экономики носят временный характер, отметил Кутепов, добавив, что целью инициативы также является обеспечение занятости в регионах и развитие экономики российских субъектов.