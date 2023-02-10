В Совфеде предложили обязать торговые сети продавать товары местных производителей
Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил поддержать региональных производителей и обязать торговые сети продавать товары местного производства.
"Законопроектом предлагается обязать хозяйствующие субъекты, которые осуществляют розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, размещать в торговой сети товары региональных производителей, включая товары, для обозначения которых используется географическое указание или наименование места происхождения товара", — приводит ТАСС текст пояснительной записки.
По словам Кутепова, субъекты смогут сами решать, какие региональные товары и в каком объёме представлять в торговых сетях. Он рассказал, что в результате пандемии коронавируса и спецоперации сократилось финансирование региональных программ ввиду ограниченности бюджетных средств. При этом федеральные меры по восстановлению экономики носят временный характер, отметил Кутепов, добавив, что целью инициативы также является обеспечение занятости в регионах и развитие экономики российских субъектов.
Как отмечается в пояснительной записке, с рынка розничной торговли уходит всё больше малых предприятий. В результате это увеличивает монополизацию торговых сетей, обладающих большей конкурентоспособностью, в том числе за счёт эффекта масштаба, проведения единой закупочной политики, более грамотной логистики и наличия собственных распределительных центров. Политик добавил, что проект поддержит сбыт продукции региональных производителей, который они имели до прихода в регионы торговых сетей.
А ранее Лайф рассказывал, что губернатор Волгоградской области доложил президенту России Владимиру Путину об успехах в области производства товаров и услуг в регионе. По его словам, предприятия увеличили объёмы производимой продукции, а также расширили линейку товаров.
ТАСС / Станислав Красильников