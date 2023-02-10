Украина попросила у Нидерландов истребители F-16
Глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен: Украина запросила у страны истребители F-16
Украина вновь просит очередную страну предоставить ей истребители F-16. На этот раз речь идёт о Нидерландах. Как рассказала министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, Киев уже подал соответствующую заявку.
"Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками", — приводит её слова агентство NOS.
Она объяснила, что, прежде чем принять окончательное решение, Амстердам оценит все возможные последствия этого поступка. К тому же "это не может произойти за одну ночь", добавила она.
Нидерланды не первая страна, у которой украинский лидер Владимир Зеленский просит истребители. Так, Правительство Великобритании на просьбы заявило, что пока не приняло окончательного решения о передаче, а один из британских министров, по данным СМИ, отреагировал на "хотелки" Киева довольно резко, сказав, что у Лондона "нет грёбаных самолётов". Не удалось выбить самолёты и у Бельгии, ради чего Зеленский даже пустил слезу. В ответ на это бельгийский премьер сообщил, что самолёты нужны им самим.
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