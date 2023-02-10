Украина попросила у Нидерландов истребители F-16

Украина вновь просит очередную страну предоставить ей истребители F-16. На этот раз речь идёт о Нидерландах. Как рассказала министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, Киев уже подал соответствующую заявку.

"Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками", — приводит её слова агентство NOS.