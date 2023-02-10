Назначенные на 14 мая выборы в Турции оказались под угрозой срыва
Duvar: В Турции могут перенести выборы с 14 мая на 18 июня из-за землетрясения
Дата президентских и парламентских выборов в Турции может измениться с 14 мая на 18 июня по причине разрушительных последствий землетрясения. Об этом сообщает газета Duvar со ссылкой на заявление лидера турецкой оппозиционной партии İyi parti Мераль Акшенер.
"Журналист Мурат Еткин спросил Акшенер: "Повлияет ли землетрясение на дату выборов? Будут ли выборы отложены после введения чрезвычайного положения?" Акшенер отвечает на вопрос с не очень довольным выражением лица: "Я не думаю, что выборы пройдут 14 мая, но думаю, что они будут перенесены на 18 июня", — рассказывается в публикации.
Газета даже допускает, что парламент страны может и вовсе отсрочить выборы на год. Акшенер призналась, что надеется на голосование не позже июня этого года.
"Мы, политики, должны внести свою лепту, чтобы выборы состоялись", — цитирует издание политика.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Число жертв превысило 18 тысяч, пострадало более 71 тысячи человек. В стране объявлен семидневный траур, в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Также подземные толчки ощущались в соседних странах, в том числе в Сирии. Причиной называется сдвиг литосферных плит на три метра.
ТАСС / EPA / SEDAT SUNA