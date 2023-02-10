Назначенные на 14 мая выборы в Турции оказались под угрозой срыва

Дата президентских и парламентских выборов в Турции может измениться с 14 мая на 18 июня по причине разрушительных последствий землетрясения. Об этом сообщает газета Duvar со ссылкой на заявление лидера турецкой оппозиционной партии İyi parti Мераль Акшенер.

"Журналист Мурат Еткин спросил Акшенер: "Повлияет ли землетрясение на дату выборов? Будут ли выборы отложены после введения чрезвычайного положения?" Акшенер отвечает на вопрос с не очень довольным выражением лица: "Я не думаю, что выборы пройдут 14 мая, но думаю, что они будут перенесены на 18 июня", — рассказывается в публикации.

Газета даже допускает, что парламент страны может и вовсе отсрочить выборы на год. Акшенер призналась, что надеется на голосование не позже июня этого года.