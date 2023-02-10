Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 18 тысяч

До 18 тысяч увеличилось число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

По его словам, согласно обновлённым данным, число жертв достигло 18 342, пострадавшими числятся 74 242 человека. Октай отметил, что поисково-спасательные работы в провинциях Килис и Шанлыурфа завершены, а также завершаются в провинциях Адана, Османие и Диярбакыр. В настоящее время в поисках и разборах завалов задействовано более 120 тысяч спасателей.