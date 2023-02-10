Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 06:44

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 18 тысяч

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 18 342

<p>Последствия землетрясения в Турции. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/bagzi_haber/status/1622556520234860544/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bağzı Haber</a></p>

Последствия землетрясения в Турции. Обложка © Twitter / Bağzı Haber

До 18 тысяч увеличилось число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

По его словам, согласно обновлённым данным, число жертв достигло 18 342, пострадавшими числятся 74 242 человека. Октай отметил, что поисково-спасательные работы в провинциях Килис и Шанлыурфа завершены, а также завершаются в провинциях Адана, Османие и Диярбакыр. В настоящее время в поисках и разборах завалов задействовано более 120 тысяч спасателей.

Сотрудник МЧС рассказал об ужасе при обнаружении детских вещей и игрушек под завалами в Турции

Сотрудник МЧС рассказал об ужасе при обнаружении детских вещей и игрушек под завалами в Турции

Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции случилось мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли тысячи людей, разрушено множество зданий. В стране объявлен семидневный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. От разрушительной силы также пострадали жители Сирии. Толчки спровоцировали сдвиг литосферных плит на три метра.

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Землетрясение в Турции
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров