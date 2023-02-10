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10 февраля, 06:30

Путин отметил роль дипломатов в срыве планов Запада по изоляции России

Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с Днём дипломатического работника

Российские дипломаты своими усилиями смогли сорвать планы западных государств по изоляции России и активизировать сотрудничество со многими членами мирового сообщества. На это обратил внимание президент страны Владимир Путин в тексте поздравления в честь Дня дипломатического работника.

"Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества — государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки", — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент заметил, что в настоящее время в условиях гибридной войны против России крайне важно применять дипломатию для защиты суверенитета и национальной безопасности России. Вместе с этим Путин выразил уверенность в том, что дипломаты и впредь будут трудиться с максимальной отдачей, отстаивая внешнеполитические интересы страны.

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Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что у России много сторонников во всём мире, несмотря на "продажную пропаганду недружественных западных элит". В частности, речь идёт о партнёрах на американском континенте, в Северной Америке, а также в Европе.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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