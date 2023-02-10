В Японии объявили тревогу из-за опасности мощного снегопада

Главное метеорологическое управление Японии выпустило предупреждение о сильном снегопаде в Токио. В последний раз оно объявлялось более года назад, пишет Kyodo News.

Мощные осадки в виде снега ожидаются в 23 центральных районах японской столицы. Снежный покров может увеличиться на пять сантиметров. По прогнозам, к вечеру пятницы снегопад усилится. При этом не исключено, что ему на смену придёт дождь, что сильно усложнит ситуацию на дорогах. Также о непогоде предостерегают жителей префектур Сайтама и Нагано.