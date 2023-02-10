В ДНР заявили об огневом контроле ВС России всех основных дорог возле Артёмовска
Советник Пушилина Кимаковский сообщил о контроле ВС РФ основных дорог возле Артёмовска
Российские военные достигли огневого контроля всех основных дорог возле Артёмовска. Как рассказал на "Амурмедиафоруме-2023" советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, бойцы ВС РФ также освободили посёлок Красная Гора в Донецкой области.
"Уже заявлено о том, что Красная Гора освобождена — это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги. Понятно, что есть не только основные дороги, что можно передвигаться вдоль лесополос, по грунтовым дорогам — то есть дороги поступления резервов, подкрепления и боеприпасов у украинских вооружённых формирований есть, но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ", — приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что российские войска продвигаются в Артёмовске в ДНР и уже заняли несколько улиц. Как рассказал командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, ВС РФ также продвигаются в направлении трассы на Константиновку — единственной дороги, по которой ВСУ ещё могут передвигаться.
Минобороны РФ