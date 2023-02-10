В ДНР заявили об огневом контроле ВС России всех основных дорог возле Артёмовска

"Уже заявлено о том, что Красная Гора освобождена — это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги. Понятно, что есть не только основные дороги, что можно передвигаться вдоль лесополос, по грунтовым дорогам — то есть дороги поступления резервов, подкрепления и боеприпасов у украинских вооружённых формирований есть, но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ", — приводит его слова ТАСС.