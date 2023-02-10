Названы главные бенефициары военной помощи Украине

Американские и европейские металлургические компании могут быть главными бенефициарами военной помощи Украине. Об этом заявил независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. По его словам, в прошлом году они могли наращивать поставки металлов для восполнения парка военной техники стран-доноров.

"Основные бенефициары — это, вероятно, западные металлургические компании. Для них сотрудничество с оборонными предприятиями является одним из наиболее выгодных направлений сбыта их продукции", — приводит его слова РИА "Новости".

Например, Arconic и Allegheny Technologies поставляют алюминиевые и титановые детали для производства самолётов, которые стоят на вооружении Минобороны США и участвуют во всех боевых операциях. Также производством стали для военных кораблей занимаются ArcelorMittal и ThyssenKrupp.

"Более того, последний имеет дивизион, строящий боевые подводные лодки по заказу военных ведомств Германии и иных стран", — добавил Хазанов.