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10 февраля, 06:20

Названы главные бенефициары военной помощи Украине

Хазанов: Западные металлурги могут быть главными бенефициарами военной помощи Киеву

Американские и европейские металлургические компании могут быть главными бенефициарами военной помощи Украине. Об этом заявил независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. По его словам, в прошлом году они могли наращивать поставки металлов для восполнения парка военной техники стран-доноров.

"Основные бенефициары — это, вероятно, западные металлургические компании. Для них сотрудничество с оборонными предприятиями является одним из наиболее выгодных направлений сбыта их продукции", — приводит его слова РИА "Новости".

Например, Arconic и Allegheny Technologies поставляют алюминиевые и титановые детали для производства самолётов, которые стоят на вооружении Минобороны США и участвуют во всех боевых операциях. Также производством стали для военных кораблей занимаются ArcelorMittal и ThyssenKrupp.

"Более того, последний имеет дивизион, строящий боевые подводные лодки по заказу военных ведомств Германии и иных стран", — добавил Хазанов.

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Кстати, в Кремле ранее заявляли, что поставки оружия Киеву уже никак не смогут повлиять на исход и цели специальной военной операции. По его словам, страны Запада лишь затягивают конфликт, делая его "более болезненным и мучительным для Украины".

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
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