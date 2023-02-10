Двое россиян, которых искали в турецком Хатае, обнаружены погибшими

Тела двоих россиян извлечены из-под обломков в турецком Хатае. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что найдены были женщина и ребёнок. Вероятно, речь идёт о семье, на поиски которой ранее были брошены силы российских спасателей.

"С вечера среды спасатели МЧС России работают на разрушенном объекте в Хатае, где находится семья россиян. В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребёнок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются", — сообщили в МЧС.