Двое россиян, которых искали в турецком Хатае, обнаружены погибшими
МЧС РФ: Тела двоих россиян обнаружены под завалами в турецком Хатае
Тела двоих россиян извлечены из-под обломков в турецком Хатае. Об этом сообщили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что найдены были женщина и ребёнок. Вероятно, речь идёт о семье, на поиски которой ранее были брошены силы российских спасателей.
"С вечера среды спасатели МЧС России работают на разрушенном объекте в Хатае, где находится семья россиян. В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребёнок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются", — сообщили в МЧС.
Напомним, после мощного землетрясения магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции стало известно, что в провинции Хатай, на которую пришёлся удар стихии, находилась семья из России. Речь идёт о семейной паре с двумя детьми четырёх и двух лет, которая приехала навестить родственников. На поиски людей выехали российские спасатели, которым удалось установить местоположение россиян.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN