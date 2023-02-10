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10 февраля, 07:08

Двое россиян, которых искали в турецком Хатае, обнаружены погибшими

МЧС РФ: Тела двоих россиян обнаружены под завалами в турецком Хатае

Тела двоих россиян извлечены из-под обломков в турецком Хатае. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что найдены были женщина и ребёнок. Вероятно, речь идёт о семье, на поиски которой ранее были брошены силы российских спасателей.

"С вечера среды спасатели МЧС России работают на разрушенном объекте в Хатае, где находится семья россиян. В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребёнок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются", — сообщили в МЧС.

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Напомним, после мощного землетрясения магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции стало известно, что в провинции Хатай, на которую пришёлся удар стихии, находилась семья из России. Речь идёт о семейной паре с двумя детьми четырёх и двух лет, которая приехала навестить родственников. На поиски людей выехали российские спасатели, которым удалось установить местоположение россиян.

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Мужа и дочь погибшей в Турции россиянки вытащили живыми из-под обломков

Обложка ©

ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Максим Плетнёв
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