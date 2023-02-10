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10 февраля, 06:47

Митинг-концерт с участием Путина может пройти в Лужниках 22 февраля

РБК: В Кремле запланировали митинг-концерт после послания президента 22 февраля

После послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию Кремль запланировал проведение митинга-концерта в Лужниках. Как пишет РБК со ссылкой на источники, в данном мероприятии может принять участие российский лидер.

По данным агентства, масштабный концерт будет так называемым продолжением послания российского президента. Такой информацией с РБК поделились три источника. В Лужниках — предположительном месте проведения митинга — могут также организовать различные площадки на военно-патриотическую тематику, но окончательных решений по этому вопросу пока нет. Официальной информацией Кремль также ещё не делился.

Путин: Идеология нацизма в современном обличье вновь создаёт угрозы безопасности РФ

Путин: Идеология нацизма в современном обличье вновь создаёт угрозы безопасности РФ

Ранее президент Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию победы в Сталинградской битве. Глава государства прибыл в Волгоград и уже возложил цветы на Мамаевом кургане, после чего отправился на тематический концерт. Во время своего выступления он провёл параллели с современностью, напомнив, что на Украине "нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты".

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kremlin.ru

Оксана Попова
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