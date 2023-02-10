Митинг-концерт с участием Путина может пройти в Лужниках 22 февраля

После послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию Кремль запланировал проведение митинга-концерта в Лужниках. Как пишет РБК со ссылкой на источники, в данном мероприятии может принять участие российский лидер.

По данным агентства, масштабный концерт будет так называемым продолжением послания российского президента. Такой информацией с РБК поделились три источника. В Лужниках — предположительном месте проведения митинга — могут также организовать различные площадки на военно-патриотическую тематику, но окончательных решений по этому вопросу пока нет. Официальной информацией Кремль также ещё не делился.