Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Информация следует из данных открытого сервиса Министерства цифровой трансформации страны.
Системы оповещения работают во всех областях Незалежной, судя по данным на 10:05. Местные власти пока эту информацию не комментировали.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ей во время визита в Киев якобы пришлось прятаться в бомбоубежище. По её словам, это произошло утром, когда она и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетили почтовое отделение в районе площади Майдан.
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