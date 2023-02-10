Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 07:18

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Информация следует из данных открытого сервиса Министерства цифровой трансформации страны.

Системы оповещения работают во всех областях Незалежной, судя по данным на 10:05. Местные власти пока эту информацию не комментировали.

Российские лётчики сбили МиГ-29 ВВС Украины в небе над Донбассом

Российские лётчики сбили МиГ-29 ВВС Украины в небе над Донбассом

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ей во время визита в Киев якобы пришлось прятаться в бомбоубежище. По её словам, это произошло утром, когда она и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетили почтовое отделение в районе площади Майдан.

Обложка ©

Getty Images / Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров