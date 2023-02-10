Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Системы оповещения работают во всех областях Незалежной, судя по данным на 10:05. Местные власти пока эту информацию не комментировали.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ей во время визита в Киев якобы пришлось прятаться в бомбоубежище. По её словам, это произошло утром, когда она и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетили почтовое отделение в районе площади Майдан.