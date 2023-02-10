В Омске задержали хилого диверсанта-уклониста, который не смог поджечь военкомат
Задержан диверсант, пытавшийся закидать военкомат в Омске коктейлями Молотова
Антон, пытавшийся закидать военкомат в Омске коктейлями Молотова. Обложка © Telegram / SHOT
В Омске задержали парня, который совершил неудачную попытку поджога военкомата на Магистральной улице. Как узнал SHOT, его вычислили в тот же день.
Диверсантом оказался 32-летний фрилансер Антон, который в 2015 году уже уклонялся от воинского учёта. По его словам, никаких денег за поджог ему не обещали, якобы он сам придумал план, набил сумку бутылками с горючим, тряпками и пошёл его реализовывать. Вот только, несмотря на все старания, у парня ничего не вышло.
Сейчас с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, ранее он уже привлекался за хранение амфетамина.
Как уже рассказывал Лайф, 9 февраля диверсант пытался поджечь военный комиссариат с помощью коктейлей Молотова, изготовленных из водки. Однако злоумышленник оказался хиленьким и не смог докинуть все бутылки до второго этажа здания. А те, что залетели в кабинет хирурга, просто не вспыхнули.