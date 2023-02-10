В Омске задержали хилого диверсанта-уклониста, который не смог поджечь военкомат

В Омске задержали парня, который совершил неудачную попытку поджога военкомата на Магистральной улице. Как узнал SHOT, его вычислили в тот же день.

Диверсантом оказался 32-летний фрилансер Антон, который в 2015 году уже уклонялся от воинского учёта. По его словам, никаких денег за поджог ему не обещали, якобы он сам придумал план, набил сумку бутылками с горючим, тряпками и пошёл его реализовывать. Вот только, несмотря на все старания, у парня ничего не вышло.

Сейчас с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, ранее он уже привлекался за хранение амфетамина.