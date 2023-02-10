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10 февраля, 07:12

В Омске задержали хилого диверсанта-уклониста, который не смог поджечь военкомат

Задержан диверсант, пытавшийся закидать военкомат в Омске коктейлями Молотова

<p>Антон, пытавшийся закидать военкомат в Омске коктейлями Молотова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Антон, пытавшийся закидать военкомат в Омске коктейлями Молотова. Обложка © Telegram / SHOT

В Омске задержали парня, который совершил неудачную попытку поджога военкомата на Магистральной улице. Как узнал SHOT, его вычислили в тот же день.

Диверсантом оказался 32-летний фрилансер Антон, который в 2015 году уже уклонялся от воинского учёта. По его словам, никаких денег за поджог ему не обещали, якобы он сам придумал план, набил сумку бутылками с горючим, тряпками и пошёл его реализовывать. Вот только, несмотря на все старания, у парня ничего не вышло.

Сейчас с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, ранее он уже привлекался за хранение амфетамина.

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Как уже рассказывал Лайф, 9 февраля диверсант пытался поджечь военный комиссариат с помощью коктейлей Молотова, изготовленных из водки. Однако злоумышленник оказался хиленьким и не смог докинуть все бутылки до второго этажа здания. А те, что залетели в кабинет хирурга, просто не вспыхнули.

Николь Вербер
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