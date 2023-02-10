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10 февраля, 07:40

С российских заправок могут пропасть сигареты

В Госдуме предложили запретить продажу табачной продукции на АЗС

В России могут запретить продажу табачных изделий на заправках. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Султан Хамзаев. Письмо, направленное на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, есть в распоряжении RT.

Как подчеркнул народный избранник, в России в последние годы принимается всё больше мер, направленных на формирование здорового образа жизни. Одной из самых важных задач является снижение потребления табачной продукции. Уже запрещена торговля сигаретами в учреждениях образования и культуры, медицинских организациях, в аэропортах и многих других. Вместе с тем на заправки данный запрет не распространяется.

Хамзаев заметил, что курение на АЗС запрещено и к тому же крайне опасно. Большинство покупателей на заправках — водители, которые продолжат движение после приобретения топлива, и курение за рулём — это весьма негативный фактор в вопросе безопасности дорожного движения, добавил депутат.

"В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на розничную продажу табачной продукции на территориях автомобильных заправочных станций", — указал парламентарий.

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Ранее Лайф сообщал, что в России с 1 марта увеличатся ставки акцизов на сигареты и папиросы (2%), а также на жидкости для вейпов и нагреваемый табак.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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