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10 февраля, 07:50

В Брянской области система ПВО сбила беспилотник ВСУ

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.

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А утром 6 февраля в Калужской области нашли ещё один беспилотник, губернатор региона Владислав Шапша сообщал, что он взорвался в воздухе. Лайф выяснил, что это был советский Ту-141 "Стриж" — украинский дрон-диверсант. По предварительной информации, дрон передвигался на предельно малой высоте и врезался в макушку одного из деревьев. На месте падения была обнаружена авиабомба ОФАБ-100-120.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Александра Вишнякова
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