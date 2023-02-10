В Брянской области система ПВО сбила беспилотник ВСУ

А утром 6 февраля в Калужской области нашли ещё один беспилотник, губернатор региона Владислав Шапша сообщал, что он взорвался в воздухе. Лайф выяснил, что это был советский Ту-141 "Стриж" — украинский дрон-диверсант. По предварительной информации, дрон передвигался на предельно малой высоте и врезался в макушку одного из деревьев. На месте падения была обнаружена авиабомба ОФАБ-100-120.