Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 07:56

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины

Депутат Останина предложила разрешить использовать маткапитал для покупки автомобиля

В России предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. С такой инициативой выступила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Соответствующий законопроект уже внесён в парламент.

В частности, предлагается разрешить тратить деньги этого пособия на автомобиль, но только отечественного производства. Также уточняется, что количество пассажирских мест в машине не может превышать восьми. В случае приобретения машины она оформляется либо на мать, либо на детей. К тому же, чтобы её продать, придётся подождать три года.

Напомним, в соответствии с законом средства маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей, на формирование накопительной части пенсии матери или получение ежемесячной выплаты из средств этого пособия.

В Госдуме напомнили об индексации ряда выплат на детей с февраля 2023 года

В Госдуме напомнили об индексации ряда выплат на детей с февраля 2023 года

Ранее в Госдуме предложили увеличить маткапитал работникам государственной системы здравоохранения. Как считает депутат Иван Сухарев, пандемия коронавируса напомнила о важности и востребованности медиков, а также указала на острую проблему дефицита кадров, которая всё ещё остаётся актуальной.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Коньков

Оксана Попова
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров