В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины

В России предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. С такой инициативой выступила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Соответствующий законопроект уже внесён в парламент.

В частности, предлагается разрешить тратить деньги этого пособия на автомобиль, но только отечественного производства. Также уточняется, что количество пассажирских мест в машине не может превышать восьми. В случае приобретения машины она оформляется либо на мать, либо на детей. К тому же, чтобы её продать, придётся подождать три года.

Напомним, в соответствии с законом средства маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей, на формирование накопительной части пенсии матери или получение ежемесячной выплаты из средств этого пособия.