Дали визитку и закрыли гейт: Lufthansa отказала россиянам в перелёте из Турции в Мексику
TourDom: Lufthansa не пустила россиян в самолёт, обвинив их в нелегальной миграции
Российским туристам отказали в посадке на самолёт немецкой авиакомпания Lufthansa, следовавший в Европу, приняв их за нелегальных мигрантов. Об этом сообщает портал TourDom.
Этот рейс был 7 февраля из Стамбула в Сан-Хосе (Коста-Рика) с транзитной пересадкой во Франкфурте-на-Майне, уточняется в публикации. Сотрудник авиаперевозчика не пустил россиян на борт, обвинив их в желании нелегально попасть в США и остаться там. По его словам, туристы якобы походили на мигрантов, однако доказательств своих подозрений он не привёл.
"Он обвинил нас в том, что мы собираемся нелегально попасть в США через Мексику. Дальше заявил, что выставляет нам бан: летать Lufthansa мы больше не можем, но получим полный возврат от авиакомпании. Сказал обращаться к перевозчику, выдал нам визитку. При нас закрыли гейт на 20 минут раньше положенного срока", — пояснили пассажиры из России.
Они не намерены мириться со случившимся и будут обжаловать действия представителя компании в суде. По их мнению, налицо дискриминация и самоуправство со стороны Lufthansa.
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