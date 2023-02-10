Посол Андреев: Отношения России и Польши стремятся к нулю

Текущие двусторонние отношения России и Польши стремятся к нулю, но Москва по своей инициативе разрывать связи "ни с кем не собирается". Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" наш посол в Варшаве Сергей Андреев.

Он отметил, что дипломатические связи между странами должны сохраняться даже в самые конфликтные периоды, потому что "рано или поздно разговаривать придётся".