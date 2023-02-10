Посол Андреев: Отношения России и Польши стремятся к нулю
Текущие двусторонние отношения России и Польши стремятся к нулю, но Москва по своей инициативе разрывать связи "ни с кем не собирается". Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" наш посол в Варшаве Сергей Андреев.
Он отметил, что дипломатические связи между странами должны сохраняться даже в самые конфликтные периоды, потому что "рано или поздно разговаривать придётся".
"Объём наполнения наших отношений стремится к нулю, и контакты, взаимодействие разрываются в последних остающихся сферах. Но наша принципиальная позиция заключается в том, что мы ни с кем дипломатические отношения по собственной инициативе не разрываем", — добавил дипломат.
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Напомним, что ранее резонанс вызвало признание польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что главной целью существования Европы стало поражение России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала эту позицию и задалась вопросом, а чего в его слова больше — "глупости или подлости"?