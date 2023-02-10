В Москве трёхлетний мальчик насмерть захлебнулся рвотой в детском саду

В Москве трёхлетний малыш скончался во время тихого часа в детском саду "Рябинушка". Как Лайфу сообщил источник в экстренных службах, по предварительным данным, мальчик захлебнулся рвотными массами во сне.

Трагедия произошла вчера, 9 февраля. День в детском саду "Рябинушка" проходил как обычно: дети поели, поиграли и легли спать в тихий час. Когда пришло время будить малышей, старший воспитатель обнаружила в кроватке бездыханное тело одного из них — трёхлетнего мальчика. Это шокировало сотрудников сада, ведь ребёнок был активным, весёлым и в день гибели ни на что не жаловался.

Прибывшие на место медики констатировали смерть воспитанника. По предварительным данным, мальчик захлебнулся рвотными массами во сне, но точную причину гибели установит судмедэкспертиза. Как позднее рассказали его родители, за день до этого днём он ел мороженое, а поужинал пиццей.

Известно, что погибший малыш рос в многодетной семье — он был четвёртым, самым младшим ребёнком. У него остались два старших брата и сестра.