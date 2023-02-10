Онколог оценил вероятность развития рака после перенесённого коронавируса

Какова вероятность возникновения онкологии после перенесённого коронавируса? Как заверил внештатный онколог Минздрава России, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн, ковид вряд ли может стать причиной развития рака.

"CoViD-19 стал не таким смертоносным заболеванием. Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенёсшие CoViD-19, чаще других заболевают раком", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом эксперт отметил, что коронавирусная инфекция всё же могла повлиять на ситуацию с онкологическими заболеваниями. По словам Каприна, какое-то время диспансеризация была приостановлена, однако сегодня всё работает как и прежде.