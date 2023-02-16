В вузах увеличат число бюджетных мест для студентов Донбасса

Для абитуриентов из новых регионов увеличат число бюджетных мест в вузах на юге России, в том числе в Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, Белгороде. Об этом Ura.ru рассказал зампредседателя Госдумы Борис Чернышов.

"По итогам прошлого года у нас есть 15 000 распределённых мест. Подавляющее число студентов из новых регионов будет поступать в вузы южных территорий Российской Федерации. Это и Ростов, и Волгоград, и Воронеж, и Белгород. Уверен, что в прогнозируемом плане там будут добавлены бюджетные места по многим направлениям", — пояснил он.

По его словам, адаптация присоединённых территорий проходит так же, как когда-то было с Крымом, уже есть отработанные сценарии, помогающие ускорить процесс. Как показал прошлый опыт, система Минобрнауки отлично справляется с распределением бюджетных мест, заверил Чернышов.