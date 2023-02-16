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Регион
Опубликовано 16 февраля 2023, 10:49

В вузах увеличат число бюджетных мест для студентов Донбасса

Депутат Чернышов рассказал об увеличении бюджетных мест в вузах РФ для студентов Донбасса

Для абитуриентов из новых регионов увеличат число бюджетных мест в вузах на юге России, в том числе в Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, Белгороде. Об этом Ura.ru рассказал зампредседателя Госдумы Борис Чернышов.

"По итогам прошлого года у нас есть 15 000 распределённых мест. Подавляющее число студентов из новых регионов будет поступать в вузы южных территорий Российской Федерации. Это и Ростов, и Волгоград, и Воронеж, и Белгород. Уверен, что в прогнозируемом плане там будут добавлены бюджетные места по многим направлениям", — пояснил он.

По его словам, адаптация присоединённых территорий проходит так же, как когда-то было с Крымом, уже есть отработанные сценарии, помогающие ускорить процесс. Как показал прошлый опыт, система Минобрнауки отлично справляется с распределением бюджетных мест, заверил Чернышов.

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Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта по интеграции новых регионов в состав РФ в сфере образования и науки и предложила предусмотреть возможность демобилизованным студентам из ЛНР и ДНР продолжить обучение на бюджетном отделении.

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Shutterstock / StockphotoVideo

Татьяна Миссуми
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