Послание Путина сравнили с кличем Ивана Калиты и воззванием Минина и Пожарского

Вчерашнее послание президента Владимира Путина Федеральному собранию прозвучало в минуту серьёзных исторических вызовов, "перед которыми ещё не стояла Россия". Такое мнение выразил в среду Всероссийский атаман казачьего общества Николай Долуда.

По его словам, Россия стала единственной страной в мире, которая "в полный рост восстала против вседозволенности стран НАТО".

"Послание президента является обращением Главнокомандующего не только к тем, кто участвует в управлении государством, но и ко всему народу. Ко всем, кто причастен к великому и мужественному стоянию в Донбассе, удержанию боевых рубежей, освобождению каждого метра многострадальной земли Донбасса. Как клич к единению Руси Ивана Калиты, как воззвание Минина и Пожарского к борьбе с польскими интервентами — мощно и стратегически однозначно прозвучали слова президента о том, что Россия у нас всех одна", — отметил атаман.

Николай Долуда отметил, что на сегодняшний день в специальной военной операции принимают участие свыше 16 тысяч воинов-казаков. Они объединены в 13 войсковых добровольческих отрядов и мужественно удерживают позиции в самых горячих точках. Всероссийский атаман проанонсировал, что в ближайшее время для нужд фронта будут созданы ещё три казачьих добровольческих отряда.

"Казаки России настроены решительно и до победного конца", — резюмировал он.