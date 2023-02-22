Послание Путина сравнили с кличем Ивана Калиты и воззванием Минина и Пожарского
Всероссийский атаман Долуда: Слова президента о том, что Россия у нас одна, прозвучали мощно и стратегически
Вчерашнее послание президента Владимира Путина Федеральному собранию прозвучало в минуту серьёзных исторических вызовов, "перед которыми ещё не стояла Россия". Такое мнение выразил в среду Всероссийский атаман казачьего общества Николай Долуда.
По его словам, Россия стала единственной страной в мире, которая "в полный рост восстала против вседозволенности стран НАТО".
"Послание президента является обращением Главнокомандующего не только к тем, кто участвует в управлении государством, но и ко всему народу. Ко всем, кто причастен к великому и мужественному стоянию в Донбассе, удержанию боевых рубежей, освобождению каждого метра многострадальной земли Донбасса. Как клич к единению Руси Ивана Калиты, как воззвание Минина и Пожарского к борьбе с польскими интервентами — мощно и стратегически однозначно прозвучали слова президента о том, что Россия у нас всех одна", — отметил атаман.
Николай Долуда отметил, что на сегодняшний день в специальной военной операции принимают участие свыше 16 тысяч воинов-казаков. Они объединены в 13 войсковых добровольческих отрядов и мужественно удерживают позиции в самых горячих точках. Всероссийский атаман проанонсировал, что в ближайшее время для нужд фронта будут созданы ещё три казачьих добровольческих отряда.
"Казаки России настроены решительно и до победного конца", — резюмировал он.
Напомним, что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию прозвучало накануне, 21 февраля, в Гостином Дворе и продлилось 1 час и 45 минут. Российский лидер закончил выступление в Гостином Дворе словами о правде и единстве.
LIFE / Павел Баранов