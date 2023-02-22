Турчак назвал ключевую мысль послания Путина
Турчак: Главная мысль послания Путина заключается в единении народа и армии
Ключевым посылом выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием стала мысль о сплочении людей и армии в стране. Об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Главная мысль послания: народ и армия едины. Сегодня вся страна сплотилась ради общей цели — всё для фронта и всё для Победы. Десятки тысяч людей во всех регионах, от мала до велика, ежедневно вносят свой вклад в её достижение" — написал Турчак в телеграм-канале.
По словам политика, посланием президент лично поблагодарил всех, кто занят этой работой.
Напомним, что Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию продлилось 1 час и 45 минут. Российский лидер закончил выступление в Гостином Дворе словами о правде и единстве.