Турчак назвал ключевую мысль послания Путина

Ключевым посылом выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием стала мысль о сплочении людей и армии в стране. Об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Главная мысль послания: народ и армия едины. Сегодня вся страна сплотилась ради общей цели — всё для фронта и всё для Победы. Десятки тысяч людей во всех регионах, от мала до велика, ежедневно вносят свой вклад в её достижение" — написал Турчак в телеграм-канале.

По словам политика, посланием президент лично поблагодарил всех, кто занят этой работой.