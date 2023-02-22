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21 февраля, 21:08

Турчак назвал ключевую мысль послания Путина

Турчак: Главная мысль послания Путина заключается в единении народа и армии

Ключевым посылом выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием стала мысль о сплочении людей и армии в стране. Об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Главная мысль послания: народ и армия едины. Сегодня вся страна сплотилась ради общей целивсё для фронта и всё для Победы. Десятки тысяч людей во всех регионах, от мала до велика, ежедневно вносят свой вклад в её достижение" — написал Турчак в телеграм-канале.

По словам политика, посланием президент лично поблагодарил всех, кто занят этой работой.

В "Единой России" готовы проработать "образовательную" часть послания Путина

В "Единой России" готовы проработать "образовательную" часть послания Путина

Напомним, что Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию продлилось 1 час и 45 минут. Российский лидер закончил выступление в Гостином Дворе словами о правде и единстве.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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