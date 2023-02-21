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21 февраля, 15:46

В "Единой России" готовы проработать "образовательную" часть послания Путина

Александр Мажуга: "Единая Россия" проработает поручения Владимира Путина в сфере образования

"Единая Россия" проработает поручения президента Владимира Путина в сфере образования, прозвучавшие сегодня в Послании Федеральному собранию страны. Об этом заявил во вторник первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

По его словам, глава государства в своём сегодняшнем выступлении уделил внимание тому, что образование в России должно основываться на советских традициях, но при этом учитывать опыт последних десятилетий.

"Для меня это сигнал к тому, что мы должны взять всё лучшее, что есть в специалитете, использовать эту форму образования как основную, но при этом не забывать о том, что есть и другие формы, например магистратура", — приводит слова депутата пресс-служба "Единой России".

Мажуга напомнил, что народная программа "Единой России" содержит большой раздел "Современное образование и передовая наука", и те вещи, о которых говорил сегодня президент, "подсознательно заложены в народной программе, которая обязательна к исполнению".

Что изменится в образовании после послания президента и почему это важно

Что изменится в образовании после послания президента и почему это важно

Напомним, что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию продлилось 1 час и 45 минут. Российский лидер закончил выступление в Гостином Дворе словами о правде и единстве.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Алексей Берковиц
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