Медведев оценил приостановку участия России в СНВ-3 фразой "Так вам и надо"

Приостановка участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) является ответом Москвы на антироссийскую политику, которую развернули Соединённые Штаты Америки. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в "Твиттере".

"США получили, что заслужили, за свою тупую антироссийскую политику, то есть приостановку действия СНВ-3. Нельзя воевать с Россией, делая при этом вид, что с вопросами стратегической стабильности всё по-прежнему в порядке. Так вам и надо", — заявил политик.