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21 февраля, 13:44

Медведев оценил приостановку участия России в СНВ-3 фразой "Так вам и надо"

Медведев: Приостановка ДСНВ — ответ Москвы на антироссийскую политику США

Приостановка участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) является ответом Москвы на антироссийскую политику, которую развернули Соединённые Штаты Америки. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в "Твиттере".

"США получили, что заслужили, за свою тупую антироссийскую политику, то есть приостановку действия СНВ-3. Нельзя воевать с Россией, делая при этом вид, что с вопросами стратегической стабильности всё по-прежнему в порядке. Так вам и надо", — заявил политик.

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Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент Путин сообщил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Военный историк Ченнык счёл данное решение отказом потакать Западу. По его мнению, этот шаг может вызвать панику у западных стран.

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ТАСС / Штукина Екатерина

Оксана Попова
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