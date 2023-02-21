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21 февраля, 12:21

Военный историк предрёк панику на Западе из-за решения Путина по ДСНВ

Военный историк Ченнык считает, что приостановка ДСНВ означает отказ России потакать Западу

Говоря о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), президент России Владимир Путин "сказал то, что нужно было". Так считает главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык.

"Сейчас тот момент, когда это просто необходимо для России. Россия сейчас защищает свою независимость и свою территорию", — пояснил военный историк в беседе с RT.

При этом не исключено, что озвученное президентом заявление сейчас может вызвать панику у западных стран, добавил Ченнык.

"Наверное, паника в Европе и на Западе начнётся, потому что Россия сказала, что не играет больше в эти игры и делает то, что нужно для себя", — сказал эксперт.

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Напомним, в ходе оглашения Послания Федеральному собранию президент Путин сообщил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что именно приостанавливает, а не выходит из договора, а также объяснил почему.

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Ирина Фальке
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