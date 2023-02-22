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Регион
Опубликовано 22 февраля 2023, 11:06
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Большинство россиян поддерживают проведение СВО

Опрос ВЦИОМа "Россия-2023. Перезапуск": 68% граждан РФ поддерживают проведение СВО

По результатам проведённого среди жителей РФ опроса "Россия-2023. Перезапуск", ВЦИОМ узнал, что решение о проведении СВО поддерживают 68% граждан. Также приводится оценка реакции общества на изменения в ходе спецоперации.

Так, позитивно оценили присоединение к России осенью прошлого года новых регионов 75% граждан. Что касается консолидации народа вокруг главы государства, 78% доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Одобряют его деятельность 75% россиян; 73% считают, что глава государства действует в интересах народа.

Оценивая легитимность системы в целом, 63% респондентов одобрили деятельность глав российских субъектов. О работе Правительства РФ положительно отзывается 49%, Госдумы и Совета Федерации — по 48% опрошенных.

Статистика ВЦИОМа. Фото © t.me / Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ)

Статистика ВЦИОМа. Фото © t.me / Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ)

Более половины россиян (54%) скорее согласны, что у высшего руководства страны есть долгосрочная стратегия развития общества, уточнили во ВЦИОМе.

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Согласно предыдущему исследованию, 80% россиян остались довольны промежуточными итогами спецоперации. В целом за 2022 год на 13 пунктов поднялся уровень доверия к президенту России по сравнению с предыдущим годом.

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ТАСС / Станислав Красильников

Ирина Фальке
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