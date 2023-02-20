ВЦИОМ отследил, как за год изменилось мнение россиян о спецоперации
ВЦИОМ: 80% россиян довольны промежуточными итогами спецоперации России на Украине
Решение провести специальную военную операцию России на Украине поддерживают большинство россиян (68%). Такие результаты по итогам опроса в январе 2023 года публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также подавляющее большинство граждан (80%) назвали значимыми для страны промежуточные итоги спецоперации. 79% выразили свою готовность помогать жителям новых территорий и нашим бойцам, ещё 74% — мобилизованным и 72% — беженцам.
В целом за 2022 год на 13 пунктов поднялся уровень доверия к президенту России Владимиру Путину (78%) по сравнению с предыдущим годом, деятельность главы государства одобряют 75%. Что касается легитимности работы президента, доля тех, кто считает, что Путин действует в интересах большинства, выросла на 20 процентных пунктов — до 73%.
По данным от октября 2022 года, 73% россиян отметили рост влияния РФ на международной арене (относительно 62% в 2021 году). Прогнозы на ближайшие 15–20 лет на этот счёт такие же позитивные. Кроме того, каждый второй россиянин считает, что Россия уже завоевала статус одной из великих мировых держав.
Также, согласно ВЦИОМу, за прошлую неделю уровень доверия жителей России к президенту Владимиру Путину вырос до 79,1%.
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