ВЦИОМ отследил, как за год изменилось мнение россиян о спецоперации

Решение провести специальную военную операцию России на Украине поддерживают большинство россиян (68%). Такие результаты по итогам опроса в январе 2023 года публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также подавляющее большинство граждан (80%) назвали значимыми для страны промежуточные итоги спецоперации. 79% выразили свою готовность помогать жителям новых территорий и нашим бойцам, ещё 74% — мобилизованным и 72% — беженцам.

В целом за 2022 год на 13 пунктов поднялся уровень доверия к президенту России Владимиру Путину (78%) по сравнению с предыдущим годом, деятельность главы государства одобряют 75%. Что касается легитимности работы президента, доля тех, кто считает, что Путин действует в интересах большинства, выросла на 20 процентных пунктов — до 73%.

По данным от октября 2022 года, 73% россиян отметили рост влияния РФ на международной арене (относительно 62% в 2021 году). Прогнозы на ближайшие 15–20 лет на этот счёт такие же позитивные. Кроме того, каждый второй россиянин считает, что Россия уже завоевала статус одной из великих мировых держав.