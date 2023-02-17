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17 февраля, 08:13

ВЦИОМ: 79,1% россиян доверяют Путину

Уровень доверия жителей России к президенту Владимиру Путину вырос за минувшую неделю и теперь составляет 79,1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,1% участников опроса — плюс 1,1 п.п. за неделю. Уровень одобрения деятельности президента за это время увеличился на 1 п.п. и составляет 76%", — говорится в сообщении.

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,7% участников опроса, а 52,8% заявили, что одобряют его деятельность. Работу правительства страны одобряет чуть больше половины респондентов — 50,5%.

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А ранее ВЦИОМ оценил средний уровень доверия россиян президенту по итогам 2022 года: он достиг 78% и продолжает оставаться на стабильно высоком уровне.

Обложка ©

ТАСС / Метцель Михаил

Артур Белкин
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