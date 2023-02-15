Путин поручил решить вопрос с ошибочной налоговой задолженностью

Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует разобраться в вопросе с ошибочной налоговой задолженностью. Об этом он сказал на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.

"Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь всё известно, вы всё знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание", — уточнил глава государства.