Кого из уехавших россиян ждёт большой налог Подготовлены поправки в законодательство России, определяющие, сколько должны платить временно выехавшие из страны. Эксперты утверждают, что это только начало. 46277 46277 КПП Верхний Ларс на российско-грузинской границе. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Минфин по-новому изложил свои идеи относительно поправок в Налоговый кодекс РФ, касающиеся работников, которые временно релоцировались за границу. Повышенные налоги теперь грозят не всем удалёнщикам, разместившимся в других странах, но даже для тех, кто выехал ненадолго и претендует на обычный налог, есть свои особенности.

Каких беглецов из России обложат повышенным налогом

В середине прошлого года Министерство финансов обнародовало свою первую редакцию законопроекта, согласно которой предполагалось, что работодатели будут удерживать 13–15% налога с тех работников, кто трудится дистанционно, но остаётся резидентом России (то есть проводит в стране более 183 дней в году). Однако если эти работники утрачивают резидентство (то есть живут вне страны сверх положенного срока), то работодателю вменялось в обязанность отчислять с дохода таких дистанционщиков уже 30% в казну РФ.

Сейчас концепция Минфина поменялась: выехавшим гражданам, которые продолжают работать на российские юрлица по трудовому договору, необходимо самим платить налог на доходы (НДФЛ) по ставке 13% или 15% (если годовой доход превышает пять миллионов рублей).

А вот с релокантов-фрилансеров, которые утратили резидентство и оформили с работодателем отношения по договору гражданско-правового характера (ГПХ), возьмут НДФЛ по ставке 30%.

Текст заявленных поправок в налоговое законодательство уже проходит согласование в профильных ведомствах, после чего ожидается его поступление в Госдуму. Депутаты тоже приступили к изучению предложений Минфина, и, как пояснили Лайфу некоторые законотворцы, они будут готовы проголосовать за новые нормы очень быстро. При этом в Госдуме не исключают, что не все работодатели получат право устанавливать обычную ставку НДФЛ для своих уехавших контрактных работников.

— С теми, кто бежал из страны, церемониться не следует, и налоговый режим в 13%, который по сравнению с европейскими является льготным, так называемым испуганным патриотам предоставлять не стоит, — заявил Лайфу депутат Госдумы Алексей Журавлёв. — Однако от создания запретов дистанционной работы вообще следует воздержаться. Если человек не выступает против страны (России. — Прим. Лайфа), в его действиях нет предательства и есть понимание, почему и на какой срок он покинул страну, то к таким дауншифтерам никаких претензий. Но когда в действиях уехавших есть признаки госизмены, то тут реакция должна быть жёсткой. Государство обязано лишать возможности вообще зарабатывать в России тех, кто против её курса, и действовать нужно через судебные дела, приговоры и конфискацию имущества.

Почему это не последние поправки о "беглецах"

Фото © Shutterstock

Несмотря на прагматичный подход Министерства финансов, которое выстраивает фискальную политику, чтобы не допустить оттока из российских компаний высококвалифицированных сотрудников, для решения вопроса о работающих из-за границы неизбежно понадобятся и другие поправки в налоговое законодательство, которые ещё не приняты, но их появление логично. Почему так должно произойти, пояснил налоговый юрист, член генерального совета "Деловой России" Александр Хаминский.

— Налоговый кодекс сейчас императивно устанавливает, что обязанности по исчислению и уплате НДФЛ у релокантов есть до тех пор, пока они будут считаться налоговыми резидентами России. При прекращении этого статуса у них будет отсутствовать сам объект налогообложения. Причём размер ставки — 13%, 15% или 30% — в данном случае не играет никакого значения.

То есть получается, что те граждане, которые покинули Россию на срок свыше 183 дней, на совершенно законных основаниях могут избежать уплаты повышенных налогов. То есть для них данный фискальный инструмент не является угрозой возможных высоких затрат.

Почему повышение НДФЛ всё равно грозит большинству уехавших

Фото © Агентство "Москва"

Эксперты указывают, что пока возможные налоговые угрозы для тех, кто выехал из страны, не так велики, как могли бы быть. И это тоже действия государства, направленные на снижение оттока из России нужных сейчас специалистов.

— Законодательством РФ установлена невозможность изменения налоговой ставки внутри налогового периода. То есть если решение о применении повышенного НДФЛ будет принято сегодня и обретёт силу закона в конце первого или начале второго квартала текущего года, то применение нового налогового регулирования станет возможным не ранее 1 января 2024 года. А за это время можно растерять всех ценных специалистов, причём не только в IT-сфере, — поясняет Александр Хаминский.

На эти же аспекты обращает внимание кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев. Он считает, что заявленные Минфином поправки обязательно будут дополнены правилами регулирования налогообложения уехавших как отдельной категории — и в связи с этим, возможно, поправки будут приняты не только в налоговое законодательство.

— Пока предложения Минфина, скорее всего, носят прикладной характер для регулирования каких-то ситуаций с работниками отдельных отраслей, например IT. Но не стоит забывать, что вопросы тех, кто выехал из РФ, но продолжает работать с российскими компаниями, затрагивают и области трудового права, и гражданского. Очевидно, что после урегулирования этих сторон фискальная нагрузка на релокантов может быть ещё увеличена.

И действительно, в конце прошлого года замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев рассказал журналистам о планах депутатов запретить нерезидентам работать в режиме самозанятых, то есть иметь пониженное налогообложение (4–6%), а также лишить налоговых льгот уехавших ИП.

А Роструд сообщил о правовых проблемах с работниками, которые постоянно трудятся за пределами РФ, так как трудовое законодательство России не предусматривает возможности заключения договора о дистанционной работе, если она выполняется не на территории нашей страны. В связи с чем ведомство рекомендовало с такими сотрудниками заключать договор ГПХ — тот самый, который по новым правилам Минфина подпадает под НДФЛ со ставкой 30%.

Фото © Shutterstock / Tani_Bel Считаете ли вы нужным ужесточить налоговое законодательство для тех, кто выехал из РФ на длительный срок? 0 Да, это будет справедливо Нет, причины для выезда могут быть разные Каждый случай требует индивидуального подхода

Авторы Максим Греков