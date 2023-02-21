"Как низко пали Штаты": Американцы захотели сбежать в Россию после послания Путина

Пользователи англоязычного Twitter восхитились правдивостью слов президента РФ Владимира Путина о морально-нравственном разложении Запада. В ходе Послания Федеральному собранию он указал на разрушение семьи, объявление нормой извращения и издевательства над детьми вплоть до педофилии, принуждение священников благословлять однополые браки. Некоторые из комментаторов в ответ заметили, что пора бежать в Россию.

"Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант", — написал один из них.

"Никогда не думала, что соглашусь с ним. Вау, посмотрите, как низко пали Штаты", — добавила Angie.

"Да, и это печальное обвинение в адрес нашего коррумпированного правительства. Я согласен с Путиным", — согласился с российским лидером Deplorable Dane.

"Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле", — отметил другой юзер.