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21 февраля, 10:07

Путин: Россия защитит своих детей от духовной деградации и вырождения

Президент России Владимир Путин с уверенностью заявил, что наша страна будет защищать своих детей от информационных атак со стороны Запада, от идеологии деградации и вырождения.

"Мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения", — подчеркнул глава государства в ходе Послания Федеральному собранию.

По словам Путина, Запад в качестве мишени своих информационных атак выбирает прежде всего российскую молодёжь — они лгут, извращают исторические факты, продолжают нападки на нашу культуру, Русскую православную церковь и традиционные ценности. Он обратил внимание и на то, что не жалеют на Западе и собственные народы. В качестве примера президент указал на разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, объявление нормой извращения и издевательства над детьми вплоть до педофилии, принуждение священников благословлять однополые браки.

Путин отметил рост заявок от россиян на усыновление детей из Донбасса, Запорожья и с Херсонщины

Путин отметил рост заявок от россиян на усыновление детей из Донбасса, Запорожья и с Херсонщины

В рамках обращения президента Владимир Путин также отметил, что Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада — безграничная власть.

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LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке
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