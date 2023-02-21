Путин: Россия защитит своих детей от духовной деградации и вырождения

Президент России Владимир Путин с уверенностью заявил, что наша страна будет защищать своих детей от информационных атак со стороны Запада, от идеологии деградации и вырождения.

"Мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения", — подчеркнул глава государства в ходе Послания Федеральному собранию.

По словам Путина, Запад в качестве мишени своих информационных атак выбирает прежде всего российскую молодёжь — они лгут, извращают исторические факты, продолжают нападки на нашу культуру, Русскую православную церковь и традиционные ценности. Он обратил внимание и на то, что не жалеют на Западе и собственные народы. В качестве примера президент указал на разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, объявление нормой извращения и издевательства над детьми вплоть до педофилии, принуждение священников благословлять однополые браки.