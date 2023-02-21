Гурцкая объяснила свой "цветочный" наряд на послании Путина
Диана Гурцкая в "цветочном" платье слушает послание Владимира Путина. Скриншот / Kremlin.ru
Певица, член Общественной палаты Диана Гурцкая считает, что выбор платья с цветочным принтом на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию был "вполне уместным". Такое решение она объяснила созидательным характером речи, что "не может не вдохновлять".
"Послание президента — это всегда определение направления созидательного развития нашей любимой страны — России. И сегодняшний его заряд в светлое будущее не может не вдохновлять. Поэтому, как мне кажется, мой образ был вполне уместен", — пояснила она РИА "Новости".
Напомним, сегодня Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В ходе него президент объявил о создании фонда помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших военных, а также коснулся тем новых мер социальной поддержки и реформы образования. В конце глава государства поручил Министерству обороны и "Росатому" быть готовыми к испытаниям ядерного оружия, если к ним приступят США, и заявил о приостановке участия России в ДСНВ.