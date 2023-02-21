Губернатор Беглов: Петербург обладает средствами для выполнения послания Путина

Санкт-Петербург обладает ресурсами для выполнения Послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина, заявил губернатор города Александр Беглов. Для этого могут быть задействованы все финансовые, экономические, производственные мощности, научная база и хорошо подготовленные кадры.

"Президент подчеркнул, что Россия переживает рубежное для нашей страны время кардинальных, необратимых перемен, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа", — цитирует градоначальника телеканал "Санкт-Петербург".