Губернатор Беглов: Петербург обладает средствами для выполнения послания Путина
Санкт-Петербург обладает ресурсами для выполнения Послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина, заявил губернатор города Александр Беглов. Для этого могут быть задействованы все финансовые, экономические, производственные мощности, научная база и хорошо подготовленные кадры.
"Президент подчеркнул, что Россия переживает рубежное для нашей страны время кардинальных, необратимых перемен, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа", — цитирует градоначальника телеканал "Санкт-Петербург".
Как напомнил Беглов, за прошедший год, несмотря на санкции, индекс промышленного производства в Северной столице вырос на 3,9%, город занял второе место в рейтинге научно-технологического развития регионов и второе место в стране по качеству жизни. Причём петербургские Политехнический университет и ИТМО возглавляют список передовых инженерных школ страны.
Напомним, сегодня Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В ходе обращения он объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военнослужащих, затронул новые меры социальной поддержки, а также реформу образования. В конце глава государства поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям, если это начнут делать США, и заявил о приостановке участия РФ в ДСНВ.
ТАСС / Сергей Карпухин