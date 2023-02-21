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21 февраля, 12:11

Политолог заметил упор на поддержку творческих людей, учёных и управленцев в послании Путина

Эксперт Минченко счёл важной идеей послания Путина раскрыть потенциал творческих людей и учёных

Все, кто ждал от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию жёсткости и негативизма, ошиблись, потому что в выступлении было много сказано о новых горизонтах развития страны. Таким мнением поделился с Лайфом руководитель коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"Было много элемента такого творчества и не было намёка на закручивание гаек, наоборот, была идея такая, что надо максимально раскрыть потенциал творческих наших людей, предпринимателей, учёных и управленцев", — пояснил он.

По его словам, экстремальная ситуация, в которой оказалась Россия, заставила главу государства ещё больше собраться и быть в отличной психологической и эмоциональной форме. При этом в отношениях с Западом Москва продолжит придерживаться своей принципиальной позиции, не пытаясь подстроиться и отступить, отметил специалист.

"Не было намёков на то, что Путин пытается найти какие-то точки, чтобы договориться. Нет, сейчас идёт жёсткое противостояние двух подходов, двух парадигм, но дальше, видимо, всё решится всё-таки на поле боя", — заключил Минченко.

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Напомним, сегодня Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Он объявил о создании в России фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. Также были перечислены новые меры социальной поддержки, в том числе с упором на жителей новых регионов, и затрагивалась тема реформы образования. А в завершение президент поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям, если это начнёт делать Вашингтон.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Ольга Годуненко
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