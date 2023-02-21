Политолог заметил упор на поддержку творческих людей, учёных и управленцев в послании Путина

Все, кто ждал от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию жёсткости и негативизма, ошиблись, потому что в выступлении было много сказано о новых горизонтах развития страны. Таким мнением поделился с Лайфом руководитель коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"Было много элемента такого творчества и не было намёка на закручивание гаек, наоборот, была идея такая, что надо максимально раскрыть потенциал творческих наших людей, предпринимателей, учёных и управленцев", — пояснил он.

По его словам, экстремальная ситуация, в которой оказалась Россия, заставила главу государства ещё больше собраться и быть в отличной психологической и эмоциональной форме. При этом в отношениях с Западом Москва продолжит придерживаться своей принципиальной позиции, не пытаясь подстроиться и отступить, отметил специалист.