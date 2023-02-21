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21 февраля, 11:28

Путин призвал отказаться от "штурмовщины" и погони за объёмами при реализации нацпроектов

При реализации нацпроектов не нужны "штурмовщина" и погоня за объёмами в ущерб качеству возводимых объектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

"Нам не нужна штурмовщина и погоня за объёмами, тем более в ущерб качеству возводимых объектов. Дополнительные финансовые ресурсы должны сработать с высокой отдачей и результативностью", — заявил глава государства.

Путин добавил, что это особенно важно для модернизации первичного звена здравоохранения.

Послание Путина длилось 1 час 45 минут и завершилось словами: "Правда — за нами!"

Послание Путина длилось 1 час 45 минут и завершилось словами: "Правда — за нами!"

В ходе послания президент также поручил за пять лет подготовить миллион специалистов в ключевых отраслях для обеспечения суверенитета России. Речь идёт об электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии и других.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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