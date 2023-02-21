Путин призвал отказаться от "штурмовщины" и погони за объёмами при реализации нацпроектов
При реализации нацпроектов не нужны "штурмовщина" и погоня за объёмами в ущерб качеству возводимых объектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.
"Нам не нужна штурмовщина и погоня за объёмами, тем более в ущерб качеству возводимых объектов. Дополнительные финансовые ресурсы должны сработать с высокой отдачей и результативностью", — заявил глава государства.
Путин добавил, что это особенно важно для модернизации первичного звена здравоохранения.
В ходе послания президент также поручил за пять лет подготовить миллион специалистов в ключевых отраслях для обеспечения суверенитета России. Речь идёт об электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии и других.