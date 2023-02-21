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21 февраля, 11:15

Путин поручил за 5 лет подготовить миллион специалистов для обеспечения суверенитета России

В России в ближайшие пять лет должно быть подготовлено порядка миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей. Речь идёт об электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроении, металлургии и других. О необходимости данной меры заявил глава государства Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

"Задача конкретная: за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и оборонно-промышленного комплекса, строительства, транспорта, атомной и других отраслей — ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России", — заявил Путин.

Кроме того, Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет. В рамках одной специальности и одного университета могут быть предложены разные по сроку подготовки программы в зависимости от профессии, отрасли и запроса рынка труда.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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