Путин поручил за 5 лет подготовить миллион специалистов для обеспечения суверенитета России

В России в ближайшие пять лет должно быть подготовлено порядка миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей. Речь идёт об электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроении, металлургии и других. О необходимости данной меры заявил глава государства Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

"Задача конкретная: за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и оборонно-промышленного комплекса, строительства, транспорта, атомной и других отраслей — ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России", — заявил Путин.