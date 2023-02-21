Путин предложил с 1 января 2024 года дополнительно проиндексировать МРОТ
Минимальный размер оплаты труда необходимо будет проиндексировать с 1 января 2024 года на дополнительные 10%. Такую инициативу озвучил во вторник президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны.
В результате МРОТ, по расчётам главы государства, вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.
"Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно — на дополнительные 10%", — сказал президент.
Ранее в ходе своего послания Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета и призвал поддерживать каждую деловую инициативу, направленную на пользу страны. Также президент напомнил, что Запад развернул против России экономический фронт, но "нигде ничего не добился и не добьётся".
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