Путин предложил с 1 января 2024 года дополнительно проиндексировать МРОТ

Минимальный размер оплаты труда необходимо будет проиндексировать с 1 января 2024 года на дополнительные 10%. Такую инициативу озвучил во вторник президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны.

В результате МРОТ, по расчётам главы государства, вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.