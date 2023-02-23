Всенародный праздник: Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. В обращении глава государства отметил, что этот всенародный праздник "символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны".

Президент Путин поздравил с Днём защитника Отечества. Видео © t.me / Кремль. Новости

"В нём воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто не щадя себя сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил любые испытания, сокрушал иноземные нашествия", — сказал Путин.

В канун 23 Февраля российский лидер выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины. Путин особо подчеркнул, что сейчас российские военнослужащие "героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях".

"Современные эффективные армия и флот — залог безопасности и суверенитета страны, гарантия её стабильного будущего, и потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание. Будем и дальше насыщать войска новой техникой — это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, Воздушно-космических сил", — сказал президент РФ.

Повышенное внимание, как и раньше, будет уделено укреплению ядерной триады, добавил Путин. Он указал, что в этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжёлой ракетой. Кроме того, продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".