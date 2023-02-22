Путин: Родина и семья в сердцах россиян — это одно и то же
Президент России Владимир Путин приехал в "Лужники", где в эти минуты проходит митинг-концерт "Слава защитникам Отечества", посвящённый участникам специальной военной операции. В ходе выступления глава государства подчеркнул, что Родина и семья в сердцах россиян имеют одно и то же значение.
Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества". Видео © LIFE/
"Защитник Отечества. В этих словах есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое. Недаром одна из известных молитв начинается со слов "Отче наш" — в этом есть что-то близкое каждому, как и "Родина-мать". Речь идёт о семье, о чём-то огромном, но в то же время близком. Это и Родина, это и семья. А по большому счёту и Родина, и семья — в нашем сердце одно и то же", — заявил российский лидер.
Участие в мероприятии принимают активисты молодёжных и патриотических организаций. Общее число гостей может составить 200 тысяч человек.
Ранее президент России Владимир Путин называл крайне важным, что в нашей стране из поколения в поколение передаются традиции патриотизма и беззаветного служения Родине.
© LIFE / Андрей Тишин