Путин: Родина и семья в сердцах россиян — это одно и то же

Президент России Владимир Путин приехал в "Лужники", где в эти минуты проходит митинг-концерт "Слава защитникам Отечества", посвящённый участникам специальной военной операции. В ходе выступления глава государства подчеркнул, что Родина и семья в сердцах россиян имеют одно и то же значение.

"Защитник Отечества. В этих словах есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое. Недаром одна из известных молитв начинается со слов "Отче наш" — в этом есть что-то близкое каждому, как и "Родина-мать". Речь идёт о семье, о чём-то огромном, но в то же время близком. Это и Родина, это и семья. А по большому счёту и Родина, и семья — в нашем сердце одно и то же", — заявил российский лидер.