Путин отметил важность передачи традиций патриотизма из поколения в поколение

Президент РФ Владимир Путин назвал крайне важным, что в нашей стране из поколения в поколение передаются традиции патриотизма и беззаветного служения Родине.

Глава государства поприветствовал участников торжественного вечера, посвящённого Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Путин отметил, что 15 февраля 1989 года — большая и незабываемая дата не только для участников боевых действий в Афганистане, но для всей России. Тысячи соотечественников с честью выполняли свой долг, проявляли высочайшие профессиональные и личные качества, прославились стойкостью и отвагой, милосердием и благородством. Память о павших героях, товарищах, которые не вернулись домой, навсегда сохранится в сердцах.

"Важно, что традиции патриотизма, беззаветного служения Родине, верности нерушимому боевому братству бережно передаются из поколения в поколение. И сегодня наши воины мужественно, плечом к плечу сражаются с неонацистами, защищают Россию", — подчеркнул президент.