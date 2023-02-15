В Луганске отметили 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Митинг-реквием прошёл в сквере имени 9 Мая у братской могилы советских воинов. Участие в нём приняли врио главы ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Госдумы Олег Ким и Леонид Огуль, председатель Народного совета ЛНР, секретарь Луганского регионального отделения "Единой России" Денис Мирошниченко и другие.

В Луганске прошёл митинг-реквием, посвящённый 80-й годовщине освобождения от фашистских захватчиков. Видео © Предоставлено LIFE

"Сегодня мы преклоняем голову перед славными предками — теми, кто самоотверженно сражался на фронте, оказывал сопротивление немцам в подполье, кто ковал победу в тылу. Их подвиги увековечены в мемориалах и памятниках и, что самое важное, высечены в наших с вами сердцах. Мы, потомки победителей, гордились и будем гордиться бессмертным подвигом освободителей, защищать Отечество и их доброе имя", — заявил Пасечник.

Мирошниченко отметил, что годовщина освобождения Луганска — это праздник, который объединяет многие поколения. А глава администрации Луганска Манолис Пилавов напомнил о разрушительных последствиях войны, которые в мирное время преодолевали жители города.

























"Сегодня, проводя ассоциации между 1943 и 2023 годами, можно с уверенностью сказать, что наши защитники продолжают дело своих отцов и дедов — защищают нас от нацистов", — добавил он.

Кадеты Республиканского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова возложили к подножию памятника гирлянду Славы. Затем раздался троекратный ружейный залп, а в конце мероприятия присутствующие почтили память павших советских воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.