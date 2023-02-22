Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов "защитник Отечества"
Президент Владимир Путин на митинг-концерте в "Лужниках" в честь Дня защитника Отечества и участников спецоперации. Обложка © LIFE / Павел Баранов
В словах "защитник Отечества" есть что-то мощное и святое, ведь недаром одна из самых известных молитв начинается со слов "Отче наш". Об этом в ходе выступления на митинг-концерте в "Лужниках" в честь Дня защитника Отечества и участников спецоперации заявил президент России Владимир Путин.
Президент Владимир Путин на митинг-концерте в "Лужниках" в честь Дня защитника Отечества и участников спецоперации. Видео © LIFE
"Защитник Отечества. В этих словах есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов "Отче наш". Отче, отец. Мы ведь говорим и Родина-мать", — подчеркнул российский лидер.
Вчера президент Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию. В частности, в ходе него он сообщил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Также он поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям, если это начнут делать США.