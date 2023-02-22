Путин: Прямо сейчас идёт бой на исторических рубежах России за наших людей

Российские воины сегодня сражаются за безопасность страны на исторических рубежах нашего государства. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на посвящённом Дню защитника Отечества митинге-концерте, который проходит на стадионе "Лужники".

"И сегодня, в рамках специальной военной операции, мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие. Но я знаю, <...> что прямо сейчас идёт бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые стоят здесь. Они сражаются героически, мужественно и храбро. Мы гордимся ими. В их честь — трижды "ура!", — сказал глава государства.