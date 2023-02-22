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22 февраля, 13:34

Путин: Прямо сейчас идёт бой на исторических рубежах России за наших людей

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Российские воины сегодня сражаются за безопасность страны на исторических рубежах нашего государства. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на посвящённом Дню защитника Отечества митинге-концерте, который проходит на стадионе "Лужники".

"И сегодня, в рамках специальной военной операции, мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие. Но я знаю, <...> что прямо сейчас идёт бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые стоят здесь. Они сражаются героически, мужественно и храбро. Мы гордимся ими. В их честь — трижды "ура!", — сказал глава государства.

Путин поблагодарил участников СВО и весь народ России за мужество и решимость

Путин поблагодарил участников СВО и весь народ России за мужество и решимость

Ранее Владимир Путин заявил, что "фронт проходит через сердца миллионов россиян", поддерживающих СВО. Подвиги наших бойцов находят мощный отклик во всей России — люди поддерживают защитников и не могут оставаться в стороне.

Ирина Фальке
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