Путин: Участники СВО сражаются героически, мужественно и храбро, Россия гордится ими

"Участники спецоперации — люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и дорогое, что у нас есть, — семью и Родину. И сегодня в рамках спецоперации мы собрались на праздничное мероприятие, но я знаю, что прямо сейчас идёт бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, как и те, которые стоят здесь. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими и в их честь трижды ура!" — заявил Путин.