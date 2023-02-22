Путин: Участники СВО сражаются героически, мужественно и храбро, Россия гордится ими
Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Участники специальной военной операции сражаются героически, мужественно и храбро, Россия гордится ими. Об этом на митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом Дню защитника Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Участники спецоперации — люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и дорогое, что у нас есть, — семью и Родину. И сегодня в рамках спецоперации мы собрались на праздничное мероприятие, но я знаю, что прямо сейчас идёт бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, как и те, которые стоят здесь. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими и в их честь трижды ура!" — заявил Путин.
Накануне в ходе Послания Федеральному собранию глава государства отметил, что фронт проходит через сердца миллионов россиян, поддерживающих СВО. По словам президента, подвиги российских военных находят мощный отклик во всей стране, люди поддерживают наших бойцов, не хотят и не могут оставаться в стороне.