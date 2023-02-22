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22 февраля, 12:25

Автор гимна СВО "Триста тридцать три" объяснил, что сплотило россиян в этот трудный период

Автор неофициального гимна спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин рассказал, что объединяет россиян в это непростое время. Лайф публикует видео с музыкантом с митинга-концерта, который сейчас проходит в Москве в честь участников СВО.

Автор хита "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин рассказал, что объединяет россиян. Видео © LIFE

"Нас объединяет Родина, наша будущая победа, к которой мы идём и стремимся. Так что парни наши — молодцы! Дух бодрый. Мы победим, сомнений ни у кого не возникает", — поделился исполнитель.

Ванюшкин исполнит полюбившийся военнослужащим хит вместе с Кубанским хором. Он также напомнил, что от каждого россиянина зависит победа и российские солдаты чувствуют, когда за них искренне болеют и переживают. "Если армию поддерживает весь народ, то эта армия непобедима!" — подчеркнул певец.

Автор гимна СВО "Триста тридцать три" сообщил об угрозах с украинской стороны

Автор гимна СВО "Триста тридцать три" сообщил об угрозах с украинской стороны

Напомним, в Москве на стадионе "Лужники" сегодня проходит митинг-концерт "Слава защитникам Отечества", посвящённый участникам специальной военной операции. Ожидается около 200 тысяч участников. Рядом со сценой организованы зона исторических реконструкций, а также выставки техники Российской армии.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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