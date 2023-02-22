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Опубликовано 22 февраля 2023, 11:49
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В "Лужниках" начался митинг-концерт, посвящённый участникам спецоперации

В Москве на стадионе "Лужники" начался масштабный митинг-концерт "Слава защитникам Отечества", посвящённый участникам специальной военной операции. Лайф публикует фото с места. Несмотря на морозы, установившиеся в столице, трибуны заполнены, в руках гостей концерта триколоры.

Участники митинга-концерта в "Лужниках". Фото © LIFE / Павел Баранов

Участники митинга-концерта в "Лужниках". Фото © LIFE / Павел Баранов

Участники митинга-концерта в "Лужниках". Фото © LIFE / Павел Баранов

Участники митинга-концерта в "Лужниках". Фото © LIFE / Павел Баранов

Участники митинга-концерта в "Лужниках". Фото © LIFE / Павел Баранов

Участники митинга-концерта в "Лужниках". Фото © LIFE / Павел Баранов

Ранее представители Общероссийского народного фронта, выступающего одним из организаторов, рассказали, что в рамках праздничной программы отдельная сцена движения будет работать у стадиона с 12:00 до 17:00. На ней выступят народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные. Патриотические стихи и песни для участников митинга исполнят Зара, Хабиб, Евгений Кунгуров, Вероника Кожухарова, Марат Башаров, Руслан Алехно, иеромонах Фотий и другие. Также в концерте примут участие творческие коллективы и артисты из ДНР и ЛНР.

Участники митинга-концерта в "Лужниках". Фото © LIFE / Павел Баранов

Участники митинга-концерта в "Лужниках". Фото © LIFE / Павел Баранов

Участники митинга-концерта в "Лужниках". Фото © LIFE / Павел Баранов

Участники митинга-концерта в "Лужниках". Фото © LIFE / Павел Баранов

Участники митинга-концерта в "Лужниках". Фото © LIFE / Павел Баранов

Участники митинга-концерта в "Лужниках". Фото © LIFE / Павел Баранов

Помимо основной сцены у стадиона будет организована зона для исторических реконструкций, а также для выставки техники Российской армии.

По данным источника ТАСС, участие в митинге примут до 200 тысяч человек, в том числе активисты молодёжных и патриотических организаций.

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А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проинформировать, если в графике Владимира Путина появится участие в митинге-концерте в "Лужниках" 22 февраля.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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