Песков обещал сообщить, если в графике Путина появится участие в митинге-концерте 22 февраля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проинформировать, если в графике Владимира Путина появится участие в митинге-концерте в "Лужниках" 22 февраля.
"Нет, пока мне нечего сказать. Если такое встанет в графике президента, мы вам сообщим", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее РБК сообщил, что в "Лужниках" 22 февраля якобы запланировано проведение митинга-концерта. По данным СМИ, это мероприятие, которое станет "продолжением" Послания Федеральному собранию, может посетить и сам президент.
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LIFE / Павел Баранов