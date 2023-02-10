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10 февраля, 10:27

Песков обещал сообщить, если в графике Путина появится участие в митинге-концерте 22 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проинформировать, если в графике Владимира Путина появится участие в митинге-концерте в "Лужниках" 22 февраля.

"Нет, пока мне нечего сказать. Если такое встанет в графике президента, мы вам сообщим", отметил представитель Кремля.

Названа дата послания Путина Федеральному собранию

Названа дата послания Путина Федеральному собранию

Напомним, ранее РБК сообщил, что в "Лужниках" 22 февраля якобы запланировано проведение митинга-концерта. По данным СМИ, это мероприятие, которое станет "продолжением" Послания Федеральному собранию, может посетить и сам президент.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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