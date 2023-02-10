Песков обещал сообщить, если в графике Путина появится участие в митинге-концерте 22 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проинформировать, если в графике Владимира Путина появится участие в митинге-концерте в "Лужниках" 22 февраля.

"Нет, пока мне нечего сказать. Если такое встанет в графике президента, мы вам сообщим", — отметил представитель Кремля.