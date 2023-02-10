Названа дата послания Путина Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ожидается присутствие в Гостином дворе в том числе участников специальной военной операции.

Напомним, в начале ноября 2022 года Дмитрий Песков уже сообщал, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно. Также он подтвердил, что президент России обратится к парламенту в 2023 году и, как оказалось, перенос обращения происходит не впервые.