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10 февраля, 10:13

Названа дата послания Путина Федеральному собранию

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"21 февраля президент РФ обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе", — отметил представитель Кремля.

По его словам, ожидается присутствие в Гостином дворе в том числе участников специальной военной операции.

Путин объяснил перенос послания парламенту и напомнил, что такое происходит не впервые

Путин объяснил перенос послания парламенту и напомнил, что такое происходит не впервые

Напомним, в начале ноября 2022 года Дмитрий Песков уже сообщал, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно. Также он подтвердил, что президент России обратится к парламенту в 2023 году и, как оказалось, перенос обращения происходит не впервые.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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