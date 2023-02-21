Путин: Россия умеет дружить, держать слово и поддерживать в трудную минуту
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Россия умеет дружить, держать слово и поддерживать в трудную минуту, как помогала странам Запада в пандемию. Об этом в ходе своего Послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу сказать о характере нашего народа. Его всегда отличали щедрость, широта души, милосердие и сострадание. И Россия как страна в полной мере отражает в себе эти черты. Мы умеем дружить, держать слово, никого не подведём и всегда поддержим в трудной ситуации. Не раздумывая, приходим на помощь тем, кто попал в беду", — сказал глава государства.
В качестве примера такого отношения президент привёл пандемию ковида, в самые сложные времена которой наша страна помогала ряду европейских государств, среди которых Италия.
Также Владимир Путин поблагодарил жителей новых регионов за решимость быть с Россией. По его словам, они сделали этот выбор, несмотря на множественные угрозы киевского режима.