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21 февраля, 10:57

Путин: Россия умеет дружить, держать слово и поддерживать в трудную минуту

<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Россия умеет дружить, держать слово и поддерживать в трудную минуту, как помогала странам Запада в пандемию. Об этом в ходе своего Послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу сказать о характере нашего народа. Его всегда отличали щедрость, широта души, милосердие и сострадание. И Россия как страна в полной мере отражает в себе эти черты. Мы умеем дружить, держать слово, никого не подведём и всегда поддержим в трудной ситуации. Не раздумывая, приходим на помощь тем, кто попал в беду", сказал глава государства.

В качестве примера такого отношения президент привёл пандемию ковида, в самые сложные времена которой наша страна помогала ряду европейских государств, среди которых Италия.

Путин поручил оснастить все направления ВС России новейшими системами

Путин поручил оснастить все направления ВС России новейшими системами

Также Владимир Путин поблагодарил жителей новых регионов за решимость быть с Россией. По его словам, они сделали этот выбор, несмотря на множественные угрозы киевского режима.

Матвей Константинов
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