Путин: Россия умеет дружить, держать слово и поддерживать в трудную минуту

Россия умеет дружить, держать слово и поддерживать в трудную минуту, как помогала странам Запада в пандемию. Об этом в ходе своего Послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу сказать о характере нашего народа. Его всегда отличали щедрость, широта души, милосердие и сострадание. И Россия как страна в полной мере отражает в себе эти черты. Мы умеем дружить, держать слово, никого не подведём и всегда поддержим в трудной ситуации. Не раздумывая, приходим на помощь тем, кто попал в беду", — сказал глава государства.

В качестве примера такого отношения президент привёл пандемию ковида, в самые сложные времена которой наша страна помогала ряду европейских государств, среди которых Италия.